27.04.2020 (20:45)

Авиация ЦВО приступила к отработке групповой слетанности в ходе учений в Сибири и на Урале

Летчики оперативно-тактической авиации Центрального военного округа приступили к отработке групповой слетанности в составе звеньев в ходе учений в четырех регионах России.

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31, истребителей-бомбардировщиков Су-34, вертолетов Ми-24 и Ми-8 вблизи аэродромов базирования отрабатывают элементы группой слетанности в составе звеньев и пар. Выполняют элементы сложного пилотажа, такие как петля Нестерова, косая петля, горизонтальные бочки, пикирование и горки на предельно-малых и больших высотах от 25 до 8000 тысяч метров. Совершенствуют взаимодействие при сборе в группы, перестроениях и роспуске из групп. Особое внимание уделяется работе экипажей в условиях ведения учебного воздушного боя.

В учениях, проходящих в Челябинской и Новосибирской областях, а также в Пермском и Красноярском краях, задействованы опытные экипажи четырех истребителей-перехватчиков МиГ-31 и шести истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанной авиационной дивизии ЦВО, восьми ударных вертолетов Ми-24 уральской бригады армейской авиации и четырех военно-транспортных вертолетов Ми-8 отдельного вертолетного полка, дислоцированного в Сибири.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице