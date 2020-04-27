27.04.2020 (20:37)

Командующий 15 армией ВКС провел видеомост с командованием РЛС «Волга»

Под руководством командующего 15 армией Воздушно-космических сил особого назначения генерал-лейтенанта Андрея Вышинского проведен видеомост с руководящим составом радиолокационной станции «Волга», расположенной в Республике Беларусь.

В рамках селекторного совещания, проведенного в режиме видеоконференцсвязи, обсуждались вопросы организации взаимодействия командования воинских частей объединения, дислоцированных за пределами Российской Федерации, с местными органами власти по проведению профилактических и диагностических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории гарнизонов космических войск ВКС.

В обсуждении вопросов организации профилактических мероприятий помимо руководящего состава отдельного радиотехнического узла приняли участие представители медицинских, административных и социальных служб, военные психологи, председатели женсовета гарнизона.

Учитывая важность решения возникающих вопросов обеспечения жизнедеятельности воинских частей объединения в условиях усиленного противоэпидемического режима, подобный формат координационных совещаний является наиболее оптимальным для оперативного решения проблемных вопросов, возникающих при организации профилактических мероприятий в воинских частях 15 армии ВКС (ОсН), дислоцированных за пределами Российской Федерации.

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