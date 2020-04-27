27.04.2020 (18:30)

Специалисты РХБЗ Беломорской базы Северного флота проведут дезинфекцию на судостроительных предприятиях Северодвинска

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Беломорской военно-морской базы Северного флота на этой неделе проведут дезинфекцию на предприятиях судоремонтного и судостроительного комплекса в городе Северодвинске (Архангельская область). Завтра флотские химики проведут обработку дезинфицирующими растворами проходных и некоторых цехов Северного машиностроительного предприятия, на котором строится современный подводный атомный флот России – корабли проектов «Борей», «Ясень» и другие.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в военных гарнизонах Северного флота сформировано около 400 подразделений, предназначенных для дезинфекции военных объектов и учреждений и поддержания санитарного режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

В состав подразделений включено более 1000 штатных и нештатных специалистов радиационной, химической и биологической защиты кораблей и частей Северного флота. В ежедневном режиме они решают задачи по специальной обработке более 1600 объектов, в том числе зданий, где расположены не только учреждения Министерства обороны, но и военные правоохранительные органы, а также комплекс зданий Мурманского военно-морского нахимовского училища.

К дезинфекции военных объектов специалисты РХБЗ приступили с конца марта. Военнослужащие применяют современную мобильную станцию специальной обработки МКСО, позволяющую проводить дезинфекцию внутренних помещений. Расчеты специальных машин АРС-14КМ и комплекса аэрозольной дезинфекции КДА проводят обработку зданий снаружи. В качестве дезинфекционных веществ используются растворы ДТС-ГК, 70% раствор этилового спирта и перекись водорода. Ежедневно в ходе работ по дезинфекции используется около 6,5 тонн дезинфекционных растворов.

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