27.04.2020 (20:14)
Военнослужащие, принимавшие участие в подготовке военных парадов в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре, возвращены в пункты постоянной дислокации
В связи с переносом военных парадов на более поздний срок личный состав парадных расчётов и механизированных колонн возвращен в пункты постоянной дислокации и помещен на карантин.
Доставка участников парадных тренировок осуществлялась ведомственным транспортом, прошедшим специальную обработку дезинфицирующим раствором.
Привлекаемые к параду вооружение, военная и специальная техника находятся под охраной на местах размещения – тренировочных площадках.
Всего в тренировках парадов и шествий в границах Центрального военного округа планировалось задействовать более 50 тысяч военнослужащих и свыше 1 тысяч единиц военной техники в 133 населенных пунктах.
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