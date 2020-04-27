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27.04.2020 (19:57)

Военные химики провели дезинфекцию военной стоматологической поликлиники в Калининграде

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота провели дезинфекцию объектов стоматологической поликлиники Балтийского флота.

Военнослужащие продезинфицировали здание и внутренние помещения объектов военной поликлиники, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция.

Мероприятия по дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте проводятся ежедневно. Обработке дезинфекционными средствами подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих.

         Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах воинских частей прибывающим на службу военнослужащим измеряют температуру, проводят опрос о состоянии здоровья, проверяется наличие средств защиты органов дыхания.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , COVID-19
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