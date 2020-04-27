27.04.2020 (19:57)
Военные химики провели дезинфекцию военной стоматологической поликлиники в Калининграде
Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота провели дезинфекцию объектов стоматологической поликлиники Балтийского флота.
Военнослужащие продезинфицировали здание и внутренние помещения объектов военной поликлиники, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция.
Мероприятия по дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте проводятся ежедневно. Обработке дезинфекционными средствами подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих.
Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах воинских частей прибывающим на службу военнослужащим измеряют температуру, проводят опрос о состоянии здоровья, проверяется наличие средств защиты органов дыхания.