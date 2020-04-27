27.04.2020 (17:23)

Более 46 тыс. человек призовут на военную службу в регионах центра и северо-запада страны – командующий ЗВО

Военные комиссариаты Западного военного округа направят более 46 тыс. человек этой весной на военную службу в 26 регионах центра и северо-запада Российской Федерации.

«Более 46 тыс. человек будут призваны этой весной на военную службу. Почти половина из них будут направлены в части Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, спортивные, научные и научно-производственные роты», - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

Создано более 900 муниципальных призывных комиссий, 26 призывных комиссий субъектов страны, в которых помимо руководителей местных органов власти включены общественники.

Работа военных комиссариатов организована и проводится с учетом ограничительных мероприятий, введённых в регионах. Вызов граждан повестками на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, до 6 мая не проводится. Сотрудники военных комиссариатов и врачи-специалисты ведут работу по уточнению данных воинского учета, сведений о состоянии здоровья и подготовке материалов для представления на заседания призывных комиссий в удаленном режиме. Заседания призывных комиссий планируются в мае, согласно графиков, утвержденных председателями призывных комиссий муниципальных образований.

В военных комиссариатах организованы мероприятия по противодействию распространения вирусных инфекций, включая термометрию прибывающих граждан, зонирование и дистанцирование, регулярная дезинфекция помещений.

К местам службы солдат доставят в медицинских масках, команды будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение и контакты с гражданским населением. Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин.

Войска Западного военного округа дислоцированы на территории 26 регионов Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов.

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