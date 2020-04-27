27.04.2020 (19:08)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в рамках специальных учений развернули полевой мобильный лагерь на 800 койко-мест

В рамках проведения учений специалисты медицинской службы общевойсковой армии Западного военного округа провели тренировку по развертыванию полевого мобильного лагеря на полигоне Кирилловский, расположенном в Ленинградской области.

Военнослужащие совершили марш на штатной автомобильной технике в назначенный район, где осуществили подготовку участка местности для развертывания лагеря на 800 койко-мест, а также выполнили мероприятия по установке палаток М-30 и УСБ-56.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций подразделения радиационной, химической и биологической защиты осуществили специальную обработку установленных конструкций при помощи авторазливочных станций АРС-14.

С целью оперативного развертывания мобильного лагеря доставка вещевого имущества осуществляется на автомобилях КАМАЗ-53501 в специальных укладках.

В ходе учения подразделениями тылового обеспечения также были развернуты полевые бани БПО-32 и оборудованы места для приема пищи.

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