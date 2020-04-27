27.04.2020 (19:03)
Отряд быстроходных катеров ПДСС Черноморского флота уничтожил условного противника в Чёрном море
Отряд быстроходных катеров противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Черноморского флота (ЧФ) провёл корабельные учения с выполнением артиллерийских стрельб в морских полигонах Чёрного моря.
В учении была задействована корабельная группа из 5 патрульных катеров типа «Раптор», предназначенных для обнаружения, перехвата, задержания или уничтожения подводных и малоразмерных морских целей.
В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав патрульных катеров выполнил комплекс артиллерийских стрельб по надводным целям (морские щиты-мишени) и макетам плавающих мин.
На заключительном этапе тренировки бойцы отряда отработали элементы морской подготовки, а также задачи по противоминной и противодиверсионной защите с выполнением практического гранатометания.
Тренировка отряда патрульных катеров ЧФ прошла в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота.