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27.04.2020 (19:03)

Отряд быстроходных катеров ПДСС Черноморского флота уничтожил условного противника в Чёрном море

Отряд быстроходных катеров противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Черноморского флота (ЧФ) провёл корабельные учения с выполнением артиллерийских стрельб в морских полигонах Чёрного моря.

В учении была задействована корабельная группа из 5 патрульных катеров типа «Раптор», предназначенных для обнаружения, перехвата, задержания или уничтожения подводных и малоразмерных морских целей.

В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав патрульных катеров выполнил комплекс артиллерийских стрельб по надводным целям (морские щиты-мишени) и макетам плавающих мин.

На заключительном этапе тренировки бойцы отряда отработали элементы морской подготовки, а также задачи по противоминной и противодиверсионной защите с выполнением практического гранатометания.

Тренировка отряда патрульных катеров ЧФ прошла в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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