27.04.2020 (18:22)

В Ульяновском соединении ВДВ завершилось контрольное занятие с боевой стрельбой из вооружения БМД-2

На полигоне Поливно военнослужащие Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения выполнили стрельбы из вооружения боевых машин десанта БМД-2КУ сходу по появляющимся и движущемся целям.

Первыми для отработки контрольного упражнения вышли офицеры десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений. Им предстояло выполнить нормативы по снаряжению ленты 30-мм патронами к автоматической пушке 2А42. Военнослужащие в составе своих экипажей уверено действовали сами и умело руководили личным составом, что позволило выполнить все нормативы на оценки «хорошо» и «отлично».

Завершающим этапом выполнения контрольного упражнения стала боевая стрельба из боевых машин десанта с ходу и с короткими остановками.

Командиры взводов, рот, батальонов и их заместители, заняв места наводчиков-операторов, показали отличные навыки ведения огня из вооружения БМД-2КУ. Следом контрольное упражнение выполнили штатные наводчики-операторы и командиры боевых машин.

По результатам выполнения контрольного упражнения комиссия управления соединения высоко оценила подготовку личного состава подразделений.

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