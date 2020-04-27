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27.04.2020 (17:55)

В Оренбурге строители завершили работы по устройству кровли нового военного госпиталя

В Оренбурге строители завершили работы по устройству кровли нового военного госпиталя, продолжается работа по внутренней отделке помещений.

На стройке было увеличено количество строителей с 454 до 700 человек. Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю.

Многофункциональный медицинский центр будет иметь 60 койко-мест. Общая площадь составит более 6 тысяч квадратных метров.

Специализированную медицинскую помощь в новом многофункциональном центре смогут получить военнослужащие и военные пенсионеры, а при необходимости и гражданские лица.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Медицина , Военное строительство , COVID-19 , Центральный военный округ
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