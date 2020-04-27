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27.04.2020 (17:47)

В Калининграде обезврежено пять боеприпасов времён войны

В Калининграде специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили пять артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В минувшие выходные военные инженеры обезвредили 4 артиллерийских снаряда калибра 76-мм на территории СНТ «Радуга» в Калининграде, одна 82-мм минометная мина была вывезена с территории поселка Прегольский ГО «Город Калининград». Все найденные боеприпасы доставлены на военный полигон Балтийского флота, где будет уничтожены методом подрыва.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезврежено более 1000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Поисковики , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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