27.04.2020 (17:20)

Для защиты района базирования Каспийской флотилии в рамках тренировки морских сил привлекли авиацию и ПВО ЮВО

На Каспийской флотилии с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО) проведено плановое учение по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного противника.

В ходе учения дежурной сменой Центра управления флотилии было организовано управление силами и средствами ПВО, в том числе расчетами дивизиона ракетного комплекса «Бук-М3», для отражения ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море. Также отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи.

По замыслу учения, средствами радионаблюдения были выявлены бомбардировщики условного противника, направленные в район базирования кораблей флотилии.

По сигналу из Центра управления флотилии, средства ПВО кораблей и береговых войск были приведены в готовность к применению, организован приём и анализ данных по воздушной обстановке. Для поддержки береговых и надводных сил с воздуха были задействованы два самолёта СУ-30 объединения ВВС и ПВО ЮВО.

При подходе воздушных целей противника на рубеж поражения, они были условно уничтожены из зенитных, артиллерийских и других средств противовоздушной обороны.

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