Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.04.2020 (17:20)

Для защиты района базирования Каспийской флотилии в рамках тренировки морских сил привлекли авиацию и ПВО ЮВО

На Каспийской флотилии с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО) проведено плановое учение по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного противника.

В ходе учения дежурной сменой Центра управления флотилии было организовано управление силами и средствами ПВО, в том числе расчетами дивизиона ракетного комплекса «Бук-М3», для отражения ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море. Также отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи.

По замыслу учения, средствами радионаблюдения были выявлены бомбардировщики условного противника, направленные в район базирования кораблей флотилии.

По сигналу из Центра управления флотилии, средства ПВО кораблей и береговых войск были приведены в готовность к применению, организован приём и анализ данных по воздушной обстановке. Для поддержки береговых и надводных сил с воздуха были задействованы два самолёта СУ-30 объединения ВВС и ПВО ЮВО.

При подходе воздушных целей противника на рубеж поражения, они были условно уничтожены из зенитных, артиллерийских и других средств противовоздушной обороны.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Танкисты ЮВО готовятся к Всеармейскому этапу конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
На Каспийской флотилии состоялось учение по эвакуации экипажа аварийного корабля
На окружном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020» определены лучшие минометные расчеты ЮВО
Расчёты РХБ защиты ЮВО продезинфицировали более 7 тысяч кв. м сборного пункта военкомата Астраханской области

Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false