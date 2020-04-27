27.04.2020 (17:20)
Для защиты района базирования Каспийской флотилии в рамках тренировки морских сил привлекли авиацию и ПВО ЮВО
На Каспийской флотилии с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО) проведено плановое учение по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного противника.
В ходе учения дежурной сменой Центра управления флотилии было организовано управление силами и средствами ПВО, в том числе расчетами дивизиона ракетного комплекса «Бук-М3», для отражения ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море. Также отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи.
По замыслу учения, средствами радионаблюдения были выявлены бомбардировщики условного противника, направленные в район базирования кораблей флотилии.
По сигналу из Центра управления флотилии, средства ПВО кораблей и береговых войск были приведены в готовность к применению, организован приём и анализ данных по воздушной обстановке. Для поддержки береговых и надводных сил с воздуха были задействованы два самолёта СУ-30 объединения ВВС и ПВО ЮВО.
При подходе воздушных целей противника на рубеж поражения, они были условно уничтожены из зенитных, артиллерийских и других средств противовоздушной обороны.