27.04.2020 (17:11)

Военнослужащие ЦВО проложили более 2 тыс. кв. метров минерализированных полос для защиты поселка в Туве от пожаров



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО проложили более 2 тыс. кв. метров минерализированных полос для защиты поселка в Туве от пожаров

Военнослужащие Центрального военного округа проложили более 2 тысяч квадратных метров минерализованных полос вокруг поселка Бояровка в Каа-Хемском районе Республики Тыва.

Опашка проводится по направлению распространения огня, чтобы предотвратить перекидывание пожаров на жилые дома. Также военнослужащие проводят тушение четырех локальных очагов возгорания при помощи пожарной машины АЦ-3,0-40 на базе автомобиля повышенной проходимости "Урал".

Для тушения привлечен вертолет Ми-8 АМТШ "Терминатор" с водосливным устройством, который накануне сбросил 30 тонн воды на очаги возгораний в Каа-Хемском районе. Сегодня вертолет продолжит тушение, но в Тандинском районе республики.

Ранее сообщалось, что около 100 военнослужащих ЦВО помогут жителям Тывы в борьбе с природными пожарами. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы республики Шолбана Кара-оола.

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