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27.04.2020 (16:03)

Военные строители завершили монтаж кровли многофункционального медцентра в Новосибирске

Военные строители завершили монтаж кровли военного двухэтажного многофункционального медцентра на 160 мест в Новосибирске. Общая площадь медцентра составит более 14 тысяч квадратных метров.

 На данный момент ведутся работы по чистовой отделке стен, установке стенных панелей, напольного покрытия, монтируются системы вентиляции, водоснабжения, электросетей, завершается монтаж двух лифтовых установок.

В медицинское учреждение поступают современные комплексы лечения и диагностики: модули ЭКГ, компьютерный томограф, облучатели потоковые, рентгеновские аппараты. Кроме этого, ожидается поставка аппаратов ИВЛ, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Здание многофункционального медицинского центра возводится военными строителями рекордными темпами. Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю, задействовано более 1000 человек, часть из них выходят в ночную смену.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военное строительство , COVID-19
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