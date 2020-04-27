27.04.2020 (16:56)

Первая партия медоборудования поступила в строящийся многофункциональный госпиталь в Омске

Первая партия медицинского оборудования поступила в строящийся многофункциональный медицинский центр в Омске.

В медцентр завезено рентгеновское оборудование, кислородные баллоны, средства защиты, оборудование для транспортировки пациентов, функциональные медицинские кровати.

Работы по возведению центра продолжаются в три смены.

Параллельно со строительством основного здания медицинского центра строители возводят станцию медицинских газов и пункт дезинфекции автотранспорта, активно проводятся работы по благоустройству прилегающей территории. За качеством выполняемых работ проводится круглосуточный контроль.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице