27.04.2020 (16:56)
Первая партия медоборудования поступила в строящийся многофункциональный госпиталь в Омске
Первая партия медицинского оборудования поступила в строящийся многофункциональный медицинский центр в Омске.
В медцентр завезено рентгеновское оборудование, кислородные баллоны, средства защиты, оборудование для транспортировки пациентов, функциональные медицинские кровати.
Работы по возведению центра продолжаются в три смены.
Параллельно со строительством основного здания медицинского центра строители возводят станцию медицинских газов и пункт дезинфекции автотранспорта, активно проводятся работы по благоустройству прилегающей территории. За качеством выполняемых работ проводится круглосуточный контроль.
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