27.04.2020 (16:32)

Военнослужащие ЦВО организовали онлайн парад и концерт для 97-летнего ветерана в Новосибирске

В Новосибирске военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) поздравили 97-летнего фронтовика Михаила Алексеевича Мезина с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в онлайн режиме.

В связи с эпидемиологической обстановкой поздравление для Михаила Алексеевича было организовано дистанционно. С помощью мессенджера ветеран в прямом эфире наблюдал, как военнослужащие Новосибирского высшего военного командного училища прошли торжественным маршем, а оркестр училища исполнил несколько известных композиций. К поздравлениям также присоединился юнармеец, который рассказал для фронтовика патриотическое стихотворение о подвиге советских воинов.

За онлайн-поздравлением заслуженный ветеран наблюдал вместе с заместителем командующего 41-й общевойсковой армией начальником военно-политического отдела полковником Владимиром Перепелицей, который от имени всего личного состава объединения пришел поздравить Михаила Алексеевича с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы.

Справочно:

Михаил Алексеевич Мезин родился 29 ноября 1923 года. В 1941 году, ещё будучи несовершеннолетним, со своим другом ушел добровольцем на фронт. Был тяжело ранен в 1942 году под Сталинградом и второй раз в 1943 году в Донбассе.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью «За боевые заслуги».

Михаил Алексеевич прошел все ступени воинской службы от рядового до полковника, закончил службу в 1982 году в возрасте 59 лет, но и по сей день продолжает вести патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения.

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