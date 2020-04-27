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27.04.2020 (16:20)

Тульские десантники отметили 76-летний юбилей прославленного соединения

Накануне, 26 апреля, исполнилось 76 лет со дня образования 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.

Соединение было образовано в самом разгаре Великой Отечественной войны, а 17 марта 1944 года за овладение венгерским городом Мор Приказом Верховного Главнокомандующего № 306 была награждена первым орденом – Кутузова II степени.

26 апреля 1944 года дивизии был вручен орден Красного Знамени. Эта дата стала днём образования соединения.

Тульские десантники принимали участие во всех крупных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий – в Афганистане, Чечне, Грузии.

Дивизия оснащена самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники, средствами десантирования и связи.

За свою славную историю 106-я гвардейская дивизия ВДВ воспитала 28 Героев Советского Союза и России. Более 52 тысяч тульских десантников награждены орденами и медалями.

13 августа 2015 года указом Президента Российской Федерации дивизии присвоено почётное наименование «Тульская».

Командует соединением гвардии полковник Евгений Тонких.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Годовщины
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