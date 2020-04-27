27.04.2020 (16:10)
На Балтийском флоте началась плановая подготовка к летнему периоду обучения
В объединениях, соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях, началась подготовка к летнему периоду обучения.
В рамках подготовительного периода, который будет проходить в течение мая, военнослужащие проведут все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники, специального транспорта, боевых кораблей и авиации.
Также будет модернизирована учебно-материальная база сухопутных и авиационных полигонов, а инженерно-саперные подразделения проведут их сплошную очистку от неразорвавшихся боеприпасов.
Кроме того, в соединениях и воинских частях Балтийского флота будут проведены комплексные занятия по требованиям безопасности при выполнении задач боевой подготовки, а также при несении боевого дежурства.
Весь подготовительный период специально сформированные комиссии будут осуществлять контроль за ходом подготовки к летнему периоду обучения. Подготовительный период завершится проведением смотров готовности соединений и воинских частей Балтийского флота.