27.04.2020 (16:10)

На Балтийском флоте началась плановая подготовка к летнему периоду обучения

В объединениях, соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях, началась подготовка к летнему периоду обучения.

В рамках подготовительного периода, который будет проходить в течение мая, военнослужащие проведут все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники, специального транспорта, боевых кораблей и авиации.

Также будет модернизирована учебно-материальная база сухопутных и авиационных полигонов, а инженерно-саперные подразделения проведут их сплошную очистку от неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в соединениях и воинских частях Балтийского флота будут проведены комплексные занятия по требованиям безопасности при выполнении задач боевой подготовки, а также при несении боевого дежурства.

Весь подготовительный период специально сформированные комиссии будут осуществлять контроль за ходом подготовки к летнему периоду обучения. Подготовительный период завершится проведением смотров готовности соединений и воинских частей Балтийского флота.

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