Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.04.2020 (16:10)

На Балтийском флоте началась плановая подготовка к летнему периоду обучения

В объединениях, соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях, началась подготовка к летнему периоду обучения.

В рамках подготовительного периода, который будет проходить в течение мая, военнослужащие проведут все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники, специального транспорта, боевых кораблей и авиации.

Также будет модернизирована учебно-материальная база сухопутных и авиационных полигонов, а инженерно-саперные подразделения проведут их сплошную очистку от неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в соединениях и воинских частях Балтийского флота будут проведены комплексные занятия по требованиям безопасности при выполнении задач боевой подготовки, а также при несении боевого дежурства.

Весь подготовительный период специально сформированные комиссии будут осуществлять контроль за ходом подготовки к летнему периоду обучения. Подготовительный период завершится проведением смотров готовности соединений и воинских частей Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
На Каспийской флотилии состоялось учение по эвакуации экипажа аварийного корабля
Военнослужащие Центра МТО Тихоокеанского флота взяли шефство над ветеранами Великой Отечественной войны из Владивостока
Гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани» прибыло с деловым заходом в австралийский порт Таунсвилл
В итальянском городе Мессина (Сицилия) 7 лет назад состоялась церемония открытия площади Русских моряков и установки бюста Святого праведного адмирала Федора Ушакова

Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false