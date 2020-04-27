Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.04.2020 (15:51)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели спецобработку магазинов, аптек и остановок в Ленинградской области

В Ленинградской области военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку социальных объектов инфраструктуры.

Военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами остановки общественного транспорта, магазины, аптеки, детские сады, а также прилегающую территорию социальных объектов и дорожное покрытие.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание объектов с применением дезинфицирующих растворов, специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Всего специалистами РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО было обработано помещений, дорожного покрытия и прилегающих территорий объектов общей площадью более 70 тыс. кв. м.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расчёты РХБ защиты ЮВО продезинфицировали более 7 тысяч кв. м сборного пункта военкомата Астраханской области
Отряд РХБ защиты ЮВО провел полную дезинфекцию одного из крупнейших фармацевтических предприятий России
В Вооруженных Силах стартовал творческий смотр-конкурс «КоронавирусСтоп-2020»
В подразделениях ЮВО на Северном Кавказе и в Закавказье введены повышенные меры противодействия инфекции

Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false