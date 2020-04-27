27.04.2020 (15:51)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели спецобработку магазинов, аптек и остановок в Ленинградской области

В Ленинградской области военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку социальных объектов инфраструктуры.

Военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами остановки общественного транспорта, магазины, аптеки, детские сады, а также прилегающую территорию социальных объектов и дорожное покрытие.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание объектов с применением дезинфицирующих растворов, специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Всего специалистами РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО было обработано помещений, дорожного покрытия и прилегающих территорий объектов общей площадью более 70 тыс. кв. м.

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