27.04.2020 (15:20)

Танкисты ЮВО готовятся к Всеармейскому этапу конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) лучшие мотострелки и экипажи танков готовятся к Всеармейскому этапу конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2020 в Волгоградской области.

В средине мая сильнейшие экипажи танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2 вступят в борьбу за право представлять округ на Всеармейском этапе соревнований, который пройдет в Чебаркуле.

Экипажи танков Т-72 и БМП-2 в составе взводов демонстрируют мастерство владения вверенной штатной техникой, соревнуются в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.

Особенностью конкурса «Суворовский натиск» является выполнение огневых задач совместно с минометными подразделениями. В программу также включено прохождение маршрута с препятствиями: эскарпа, косогора, огненной полосы, противотанкового рва с проходом, макета колейного моста.

В ходе «Индивидуальной гонки» экипажи преодолевают маршрут протяженностью 7 км., а на огневом рубеже поражают мишени, имитирующие танки и низколетящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 м.

В окружном этапе конкурса «Танковый биатлон» экипаж командира танка рядового Камиля Мурзалиева 49 ОА не допустил ни одного промаха по мишеням и опередил по времени всех соперников.

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