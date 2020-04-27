27.04.2020 (15:14)

На Каспийской флотилии состоялось учение по эвакуации экипажа аварийного корабля

В пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Дагестане экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» провёл учение по эвакуации экипажа с надводного корабля при угрозе его гибели с использованием индивидуальных и коллективных спасательных средств.

По замыслу учения корабль в ходе боевых действий получил критические повреждения и стал погружаться под воду. Командир принял решение об эвакуации личного состава и отдал команду покинуть корабль. Моряки экипировались в индивидуальные средства спасения и покинули корабль. Одновременно на воду были сброшены спасательные плоты и спущена патрульная лодка, с помощью которой доставили на берег матросов, находящихся в воде.

В ходе учения моряки также отработали навыки экипировки в специальные спасательные гидрокомбинезоны, способные длительное время поддерживать температуру тела человека, при нахождении в холодной воде.

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