Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.04.2020 (15:14)

На Каспийской флотилии состоялось учение по эвакуации экипажа аварийного корабля

В пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Дагестане экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» провёл учение по эвакуации экипажа с надводного корабля при угрозе его гибели с использованием индивидуальных и коллективных спасательных средств.

По замыслу учения корабль в ходе боевых действий получил критические повреждения и стал погружаться под воду. Командир принял решение об эвакуации личного состава и отдал команду покинуть корабль. Моряки экипировались в индивидуальные средства спасения и покинули корабль. Одновременно на воду были сброшены спасательные плоты и спущена патрульная лодка, с помощью которой доставили на берег матросов, находящихся в воде.

В ходе учения моряки также отработали навыки экипировки в специальные спасательные гидрокомбинезоны, способные длительное время поддерживать температуру тела человека, при нахождении в холодной воде.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Центра МТО Тихоокеанского флота взяли шефство над ветеранами Великой Отечественной войны из Владивостока
Гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани» прибыло с деловым заходом в австралийский порт Таунсвилл
В итальянском городе Мессина (Сицилия) 7 лет назад состоялась церемония открытия площади Русских моряков и установки бюста Святого праведного адмирала Федора Ушакова
Корабли Балтийского флота в рамках отработки тактического эпизода провели морской ракетный бой

Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false