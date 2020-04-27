27.04.2020 (14:55)

На окружном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020» определены лучшие минометные расчеты ЮВО

На полигоне Ростовской области Южного военного округа (ЮВО) завершился окружной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020» среди минометных расчетов и взводов.

За право участвовать во всеармейских состязаниях боролись 8 лучших минометных расчетов, всего около 150 человек представляющих общевойсковые объединения Южного военного округа из Крыма, Северной Осетии, Ставропольского края и Ростовской области.

В условиях соблюдения требований по недопущению распространения вирусных инфекций конкурс окружного этапа Армейских международных игр-2020 проходил в режиме онлайн-контроля по средствам видеоконференцсвязи.

С помощью статично установленных видеокамер и непрерывно совершающих облет беспилотных летательных аппаратов трансляция видеосигнала поступала членам жюри непосредственно с мест выступлений команд из пунктов их постоянной дислокации.

С этой целью связисты ЮВО использовали новейшую аппаратуру из состава мобильного комплекса видеотрансляции, а также станцию спутниковой связи «Аурига». Видео с соревнований непрерывно транслировалось по выделенным каналам связи.

По условиям конкурса расчеты поражали цели на дальностях до 2 километров тремя минами из 120-мм возимого миномета 2Б12 «Сани». Для ориентирования и связи миномётчикам разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.

Помимо этого, военнослужащие в составе расчетов и взводов состязались в стрельбе из гранатометов, стрелкового оружия, а также в вождении автомобильной техники на трассе с препятствиями общей протяженностью около 5 км.

По результатам соревнований победителями стали минометные расчеты команды 150 мотострелковой дивизии и армейского корпуса Черноморского флота.

В настоящее время команда лучших артиллеристов приступила к тренировкам к Всеармейскому этапу конкурса «Мастера артиллерийского огня» на полигоне в Ростовской области.

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