27.04.2020 (12:45)

В Вооруженных Силах стартовал творческий смотр-конкурс «КоронавирусСтоп-2020»

Организаторами творческого состязания выступили Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации и Департамент культуры Минобороны России. Цели конкурса – пропаганда военной службы и формирование положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях проведения ограничительных мероприятий, развитие творческой активности военнослужащих и членов их семей в условиях карантина и самоизоляции.

Смотр-конкурс проводится в два этапа. Первый этап до 30 апреля проходит в видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации и военных округах. В его рамках участники конкурса представляют видеоролики со своими музыкальными и поэтическими номерами. Лучшие из них выходят во второй этап, который пройдет с 10 по 30 мая на базе Центрального Дома Российской Армии. Конкурсная комиссия экспертов центрального военного учреждения культуры и определит победителей и призеров в четырех номинациях.

Конкурс «Коронавирус-Стоп» проводится в четырех номинациях: «Песня известных исполнителей»; «Авторская песня»; «Лучшее стихотворение, посвященное 75-летию Победы»; «Папа, мама, я – творческая семья». Итоги конкурса станут известны после 30 мая, видеоролики победителей и призеров будут опубликованы на сайтах Минобороны России, ЦДРА имени М.В.Фрунзе и гарнизонных домов офицеров, а также в различных средствах массовой информации.

Многие видеоролики уже сегодня можно увидеть на странице сайта ЦДРА под рубрикой «Мероприятия творческих коллективов военных округов Российской Федерации».

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