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27.04.2020 (14:15)

Расчёты РХБ защиты ЮВО продезинфицировали более 7 тысяч кв. м сборного пункта военкомата Астраханской области

Расчёты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию Областного сборного пункта военного комиссариата Астраханской области, откуда в рамках весеннего призыва будут организованы отправки призывников в воинские части.

Для выполнения мероприятий обработки сборного пункта военные специалисты задействовали четыре специальных автомобиля АРС-14КМ.

Военнослужащие ЮВО продезинфицировали около 6 тыс. квадратных метров прилегающей территории, мест построения и размещения призывников, а также здания, подсобные помещения, классы и контактные поверхности, общая площадь обеззараживания которых, составила более 1400 кв. м.

Дезинфекцию стен и фасадов зданий пункта расчёты РХБ защиты ЮВО выполнили с использованием насадки ДН-3. Все элементы на объекте были обработаны специальным раствором ДТС-ГК.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , COVID-19
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