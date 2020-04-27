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27.04.2020 (12:52)

Отряд РХБ защиты ЮВО провел полную дезинфекцию одного из крупнейших фармацевтических предприятий России

Специалисты сводного отряда РХБ защиты 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставрополе в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций провели полную дезинфекцию производственных цехов, административных помещений и дорог на территории ОАО Научно-производственный концерн «Эском».

На одном из крупнейших предприятий фармацевтической отрасли России военнослужащие ЮВО с помощью 2-х авторазливочных станций АРС-14КМ выполнили обработку наружных поверхностей общей площадью более 10  тыс. кв. м. специальным раствором ДТС-ГК.

В течение двух недель подразделения РХБЗ ЮВО провели дезинфекцию более чем 60-ти предприятий оборонно-промышленного комплекса на Юге России.

Справочно:

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника А.Дворникова специальные подразделения РХБЗ общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
COVID-19 , Южный военный округ
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