27.04.2020 (12:39)

В подразделениях ЮВО на Северном Кавказе и в Закавказье введены повышенные меры противодействия инфекции

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и в Закавказье введены повышенные меры противодействия коронавирусной инфекции. Площадь ежедневной обработки на территории дислокации соединений и воинских частей объединения ЮВО составляет более 70 га.

На всех контрольно-пропускных и технических пунктах в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане и Южной Осетии развернуты санитарные посты и посты дезинфекционной обработки.

Ежедневно специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты в военных городках проводят дезинфекцию мест построений личного состава, объектов казарменной базы и жилых помещений. Для дезинфекции применяются современные станции АРС-14КМ на базе автомобилей КамАЗ и автономные мобильные комплекты специальной обработки комплекта ДКВ-1К.

При въезде на территорию соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО весь служебный автотранспорт проходит обработку специальным раствором, медики проводят замеры температуры и контроль состояния здоровья всех прибывающих сотрудников.

Комплекс мер по противодействию вирусной инфекции дополняется с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

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