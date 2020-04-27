27.04.2020 (12:00)

Данные более 33 тысяч жителей Карачаево-Черкесии оцифрованы в рамках проекта «Дорога Памяти»

В Карачаево-Черкесии в рамках проекта Минобороны России «Дорога памяти» собраны архивные данные на 33 тыс. участников Великой Отечественной войны.

Сбор писем и фотографий из личных архивов для их последующего копирования и перевода в электронную базу осуществляется сотрудниками районных военных комиссариатов, музеев, библиотек и социальных учреждений.

Из Карачаево-Черкесии в 1941-1945 гг. на фронт было призвано 32625 человек. Всего в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России собрано данных на 1 662 315 человек, а призвано на фронт в годы войны из этих регионов 1 461 026 человек.

Проект «Дорога памяти» реализуется в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Результатом соотнесения архивных документов и создания перечня участников Великой Отечественной войны станет общедоступная единая база данных, насчитывающая записи о более чем 33 миллионах человек, а также мультимедийная галерея, которую откроют к 75-летию Великой Победы в подмосковном парке «Патриот». Длина галереи составит 1418 шагов – именно столько дней длилась война.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо загрузить фото и данные об участнике военных действий на сайт Минобороны России в специальный раздел, либо передать их специалистам в пунктах сбора доступным способом.

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