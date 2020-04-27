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27.04.2020 (12:23)

Около 500 военкоматов ЦВО обеспечили медицинскими масками для проведения весеннего призыва

Около 500 военных комиссариатов Центрального военного округа обеспечили защитными медицинскими масками для проведения мероприятий весеннего призыва 2020 года. Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты округа поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников. Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозок призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

В зданиях и на прилегающей территории военных комиссариатов, а также в помещениях проводится дезинфекция и санитарная обработка.

Приемные комиссии военкоматов ЦВО начнут работу 6 мая. Первые отправки призывников в войска состоятся не ранее 20 мая.

Военкоматы округа отправят в войска 52 тыс. человек.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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