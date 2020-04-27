27.04.2020 (11:50)

Сухопутные и береговые войска Северного флота успешно действуют в сложной эпидемиологической обстановке

В зимнем периоде обучения в соединениях армейского корпуса Северного флота было проведено более 200 боевых стрельб отделений, около 110 боевых стрельб взводов, более 80 тактических учений рот и батарей, а также 12 батальонных и дивизионных тактических учений с боевой стрельбой, выполнена в полном объёме программа прыжков с парашютом. Об этом командир армейского корпуса Северного флота генерал-майор Дмитрий Краев рассказал изданию Министерства обороны «Красная Звезда».

Мотострелки и морские пехотинцы принимали участие в учебно-методическом сборе руководящего состава ВМФ, где осуществляли оборону района расположения вспомогательного пункта управления Северного флота, сопровождение и охрану колон с оперативным составом штаба флота, участвовали в обеспечении экспериментальных прыжков с парашютом на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Военнослужащие были задействованы и в тактических учениях с частями армии ВВС ПВО флота и Кольской флотилии разнородных сил, где бригада морской пехоты охраняла командные пункты и аэродромы, а подразделения отдельных мотострелковых бригад выступали в роли диверсионных групп противника. Также они принимали участие в совместной тактико-специальной тренировке по усилению охраны и обороны объектов хранения специального оружия при усилении режима противодействия диверсионным и разведывательным группам условного противника в зоне ответственности Северного флота.

Личный состав соединений армейского корпуса впервые применял в процессе плановой боевой подготовки модернизированные танки Т-80 БВМ, зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и полевую кухню на базе вездеходов ДТ-30 «Витязь».

Генерал-майор Дмитрий Краев отметил, что основное внимание было уделено подготовке личного состава к боевым действиям в условиях Крайнего Севера и Арктики с учётом опыта боевых действий в Сирии, других войн и вооружённых конфликтов, а также Великой Отечественной войны в Заполярье.

«Главной особенностью, с которой нам пришлось столкнуться – это сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка», - заявил командир армейского корпуса. Также он отметил, что пандемия коронавирусной инфекции никак не повлияла на качество проводимых мероприятий, поскольку большая их часть была выполнена ещё до середины марта.

Генерал-майор Дмитрий Краев рассказал, что подразделения занимаются боевой учёбой в отдалении от пунктов постоянной дислокации. С осложнением обстановки командованием флота были приняты меры по профилактике заболеваемости среди военнослужащих. Был усилен медико-санитарный контроль. Всеми военнослужащими неукоснительно соблюдаются правила гигиены, социальной дистанции и другие профилактические меры. Ежедневно, по нескольку раз в день проводится термометрия, медицинские осмотры.

В целом заболеваемость по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет уменьшилась на 10 процентов, - подчеркнул генерал-майор Краев.

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