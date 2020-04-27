27.04.2020 (11:20)

Военнослужащие ЦВО приступили к дезинфекции социальных объектов Свердловской области

Мобильные расчеты оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, дислоцированного в Екатеринбурге, в понедельник приступили к санитарной обработке социальных объектов Свердловской области. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Военнослужащие проводят дезинфекцию в интернатах для детей и пенсионеров в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ревде, Камышлове, Заречном, Серове, Первоуральске. К работам привлечено 10 мобильных расчетов, в каждый из которых входят подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, а также авторазливочные станции АРС-14КМ, предназначенные для дезинфекции», - сказал генерал-полковник.

Всего в Свердловской области военнослужащим предстоит провести обработку более 110 организаций социального обслуживания интернатного типа для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Дезинфекция коснется не только соцобъектов Екатеринбурга, но и отдаленных территорий, в Тугулымском, Артинском, Тавдинском, Карпинском районах. Соответствующее решение по оказанию помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению губернатора региона Евгения Куйвашева.

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