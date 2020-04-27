27.04.2020 (10:45)

Морские пехотинцы Черноморского флота отработали вождение бронетранспортёров БТР-82А на плаву

Подразделения морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели тренировки по вождению и управлению бронетранспортёрами БТР-82А на плаву.

Механики-водители отработали вождение боевых машин на плаву на полигоне боевой подготовки морской пехоты в бухте Казачья в Севастополе.

Перед практическими занятиями по вождению военнослужащие изучили требования безопасности, провели тренировки и сдали нормативы по аварийному покиданию БТР на специальных учебных макетах техники.

В ходе занятий механики-водители повысили свои навыки в вождении боевых машин на плаву, преодолению водных участков различной глубины, маневрировании на воде в условиях ограниченного прохода, захождении на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники по суше и по воде.

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано порядка 20 бронетранспортёров.

Ранее морские пехотинцы ЧФ провели тренировку по погрузке техники на большой десантный корабль.

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