Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.04.2020 (10:45)

Морские пехотинцы Черноморского флота отработали вождение бронетранспортёров БТР-82А на плаву

Подразделения морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели тренировки по вождению и управлению бронетранспортёрами БТР-82А на плаву.

Механики-водители отработали вождение боевых машин на плаву на полигоне боевой подготовки морской пехоты в бухте Казачья в Севастополе.

Перед практическими занятиями по вождению военнослужащие изучили требования безопасности, провели тренировки и сдали нормативы по аварийному покиданию БТР на специальных учебных макетах техники.

В ходе занятий механики-водители повысили свои навыки в вождении боевых машин на плаву, преодолению водных участков различной глубины, маневрировании на воде в условиях ограниченного прохода, захождении на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники по суше и по воде.

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано порядка 20 бронетранспортёров.

Ранее морские пехотинцы ЧФ провели тренировку по погрузке техники на большой десантный корабль.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
На объектах хранения материальных средств Черноморского флота проведены учения по тушению пожара
Военный комиссариат Новороссийска в ходе весеннего призыва направит на военную службу около 300 призывников
В Пункте отбора на военную службу по контракту в Симферополе начала работу военно-врачебная комиссия
Морские пехотинцы Черноморского флота провели тренировку по погрузке техники на большой десантный корабль

Метки:
Морская пехота , Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false