27.04.2020 (08:05)

Зенитчики ВВО обнаружили и уничтожили вертолеты условного противника в Бурятии

Военнослужащими зенитно-ракетных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в ходе несения службы на пунктах противовоздушной обороны (ПВО) были обнаружены вертолеты условного противника.

Обнаружение и распознавание воздушных объектов, в рамках выполнения учебно-тренировочных задач, прошло при работе радиолокационных станций, с последующей передачей данных и принятием решения.

К задачам по условному уничтожению низколетящих целей были привлечены расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», ЗРК «Стрела-10», «ТОР-М2У».

Особое внимание, в ходе решения учебно-боевых задач, было уделено сокращению времени на уточнение координат целей, и подготовку вооружения к выполнению учебных (электронных) пусков.

Работа дежурных сил противовоздушной обороны общевойскового объединения организована в общей системе слежения и немедленного уничтожения средств воздушного нападения противника в зоне своей ответственности.



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