Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.04.2020 (08:05)

Зенитчики ВВО обнаружили и уничтожили вертолеты условного противника в Бурятии

Военнослужащими зенитно-ракетных подразделений общевойскового объединения  Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в ходе несения службы на пунктах  противовоздушной обороны (ПВО) были обнаружены вертолеты условного противника.

Обнаружение и распознавание воздушных объектов, в рамках выполнения учебно-тренировочных задач, прошло при работе радиолокационных станций, с последующей передачей данных и принятием решения.

К задачам по условному уничтожению низколетящих целей были привлечены расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла», ЗРК «Стрела-10», «ТОР-М2У».

Особое внимание, в ходе решения  учебно-боевых задач, было уделено сокращению времени на уточнение координат целей, и подготовку вооружения к выполнению учебных (электронных) пусков.

Работа дежурных сил противовоздушной обороны общевойскового объединения организована  в общей системе слежения и немедленного уничтожения средств воздушного нападения противника в зоне своей ответственности.

Пресс-служба Восточного военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false