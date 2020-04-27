27.04.2020 (08:15)

Военнослужащие ВВО тренируются в скоростном ремонте гаубицы и зенитной установки в Приморье

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа в рамках подготовки к конкурсу «Мастер-Оружейник» проходят тренировки сборной команды по скоростному ремонту гаубицы и зенитной установки.

В ремонтно-восстановительном батальоне в п. Липовцы Приморского края состоялись плановые тренировки с расчетами 122 - мм буксируемой гаубицы Д 30А и 23-мм зенитной установки ЗУ-23-2.

В ходе тренировок военнослужащие на время перевели вооружение из походного положения в боевое, произвели замену ствола, ремонт клин-затвора с полуавтоматикой, осуществили замену колёс, а также произвели разборку и сборку 23 мм спаренных стволов.

В прошлом году сборная команда объединения на всероссийских соревнованиях в г. Пенза заняла почетное второе место, в этом году, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, военнослужащие ставят перед собой цель быть первыми.

Справочно:

Д-30А 122 мм буксируемая гаубица предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника находящегося в укрытиях полевого типа, проделывания проходов в минных полях и проволочных заграждениях, борьбы с артиллерий и мотомеханизированными средствами противника.

ЗУ-23-2 23 мм зенитная установка предназначена для поражения авиации, пехоты и легкобронированной техники противника.

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