27.04.2020 (08:00)

Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО провели дезинфекцию предприятия - исполнителя гособоронзаказа в Хабаровске

Военнослужащие подразделения РХБ защиты радиотехнических войск армии ВВС и ПВО ВВО провели дезинфекцию Дальневосточного авиационного сервисного центра в Хабаровске.

Целью данного мероприятия стало обеспечение безопасных условий труда специалистов предприятия для их повседневной, плановой работы.

Это стало возможным благодаря решению командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Геннадия Жидко об оказании помощи в проведении дезинфекционных мероприятий.

Комплекс дезинфекционных мероприятий состоял из санитарной обработки хлорным раствором рабочих помещений, цехов, ремонтных залов, а также территории предприятия и подъездных путей.

Военнослужащие объединения в работе по дезинфекции объекта использовали внутри зданий специальные опрыскивающие устройства, а подъездные пути, дороги и цеха ангарного типа обработали с помощью авторазливочной станции АРС-14.

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