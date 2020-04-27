27.04.2020 (07:45)

Дезинфекцию 8,5 тысяч объектов провели военнослужащие ВВО в субъектах ДФО

Военнослужащие подразделений РХБ защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию более 8,5 тысяч объектов инфраструктуры в Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областях, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях и Республике Бурятия.

Кроме того, в соответствии с распоряжением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко ведется обработка объектов военно-промышленного комплекса в Хабаровском и Приморском краях.

Общая площадь обработанных объектов составила свыше 2 млн. 200 тыс. квадратных метров. Проведена обработка объектов инфраструктуры в военных городках Восточного военного округа, дороги общего пользования и другие объекты.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице