27.04.2020 (07:30)
Высокомобильную спутниковую систему связи в таежном высокогорье создали связисты ВВО в Бурятии
Специалисты соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, выполнив марш в отдаленный район, организовали защищенную спутниковую связь в условиях горно-лесистой местности в ходе тактико-специального учения.
За ограниченное время связистами были развернуты подвижные пункты управления, организована работа в режиме спутниковой связи, а также созданы необходимые условия, для защищенной от средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника, каналов передачи данных. Выполнение задач проходило, в том числе, ночью в режиме максимально скрытой работы автоматизированных систем управления.
Всего в тренировке было задействовано порядка 40 единиц специальной техники связи.
Учение состоялось в рамках контрольной проверки войск округа за зимний период обучения, с привлечением новейших аппаратных и машин управления сетями передачи данных.