27.04.2020 (07:30)

Высокомобильную спутниковую систему связи в таежном высокогорье создали связисты ВВО в Бурятии

Специалисты соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, выполнив марш в отдаленный район, организовали защищенную спутниковую связь в условиях горно-лесистой местности в ходе тактико-специального учения.

За ограниченное время связистами были развернуты подвижные пункты управления, организована работа в режиме спутниковой связи, а также созданы необходимые условия, для защищенной от средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника, каналов передачи данных. Выполнение задач проходило, в том числе, ночью в режиме максимально скрытой работы автоматизированных систем управления.

Всего в тренировке было задействовано порядка 40 единиц специальной техники связи.

Учение состоялось в рамках контрольной проверки войск округа за зимний период обучения, с привлечением новейших аппаратных и машин управления сетями передачи данных.

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