Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.04.2020 (07:15)

Командование ЦВО навестило фронтовиков и вручил им памятные медали 75 лет Победы в Великой Отечественной войне

Командование Центрального военного округа (ЦВО) в рамках Года памяти и славы и приближающейся 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжает чествование ветеранов.

Помощник командующего восками ЦВО по работе с ветеранами генерал-майор Алексей Попов навестил фронтовиков и вручил им памятные медали 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. В ходе поздравления ветераны делились воспоминаниями военных лет и желали нынешнему поколению никогда не увидеть ужасов войны.   

Ранее, командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин, отмечал, что в канун великого для страны праздника – юбилея Победы, важно уделить внимание всем ветеранам. Всего на территории Центрального военного округа проживает более 900 фронтовиков и каждого поздравят индивидуально.

Пресс-служба Центрального военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false