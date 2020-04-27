27.04.2020 (07:15)

Командование ЦВО навестило фронтовиков и вручил им памятные медали 75 лет Победы в Великой Отечественной войне

Командование Центрального военного округа (ЦВО) в рамках Года памяти и славы и приближающейся 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжает чествование ветеранов.

Помощник командующего восками ЦВО по работе с ветеранами генерал-майор Алексей Попов навестил фронтовиков и вручил им памятные медали 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. В ходе поздравления ветераны делились воспоминаниями военных лет и желали нынешнему поколению никогда не увидеть ужасов войны.

Ранее, командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин, отмечал, что в канун великого для страны праздника – юбилея Победы, важно уделить внимание всем ветеранам. Всего на территории Центрального военного округа проживает более 900 фронтовиков и каждого поздравят индивидуально.



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