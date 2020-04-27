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27.04.2020 (06:45)

Пункты отбора граждан на военную службу по контракту в Амурской области приступили к приему документов кандидатов через интернет

В Амурской области специалисты пунктов отбора кандидатов для прохождения службы по контракту в Восточном военном округе приступили к приему документов удаленно. Принятые меры обеспечивают необходимую безопасность здоровья в условиях карантинного режима.

Благодаря информационно-коммуникационным сервисам, процесс поступления граждан на военную службу по контракту в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации значительно упростился. Для этого гражданам, решившим связать свою жизнь с армией, надо зарегистрироваться на сайте Министерства обороны РФ и подать первичный пакет документов в пункт отбора на военную службу по контракту не выходя из дома. По истечении трех рабочих дней, в случае положительного рассмотрения кандидата, будут предложены вакантные воинские должности. Также значительно упрощена схема прохождения обязательных мероприятий проверки при поступлении на военную службу по контракту, требующих обязательного личного присутствия гражданина.

Всего в течение первых двух кварталов текущего года, пунктами отбора граждан на военную службу по контракту Восточного военного круга в Амурской области отобрано и направлено для прохождения военной службы по контракту более 100 граждан.

На территории Амурской области работают два пункта отбора граждан на военную службу по контракту — в Благовещенске и Белогорске. Специалистами пунктов активно ведется работа на выездных акциях в рамках проведения общественных праздников,  а также консультационные мероприятия в образовательных учреждениях. Ознакомиться с вакансиями можно напрямую обратившись в пункты отбора или через размещенные объявления на всех популярных интернет сервисах вакансий, социальных сетях и объявлениях в  средствах массовой информации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Служба по контракту
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