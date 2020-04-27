27.04.2020 (04:30)

В ходе учения в Авачинском заливе корабли Тихоокеанского флота выполнили 15 пусков зенитных ракет

В ходе учения кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в Авачинском заливе отработаны задачи по отражению отрядом боевых кораблей атаки средств воздушного нападения условного противника.

Обозначая атаку «противника», три малых противолодочных корабля с различных направлений произвели пуски ракет-мишеней «Саман» в направлении района учения, где действовала тактическая группа кораблей в составе флагмана флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», эскадренного миноносца «Быстрый», больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц».

Запущенные мишени, которые имитировали полёт противокорабельных крылатых ракет, были своевременно обнаружены и атакованы средствами ПВО. Для отражения атаки ГРКР «Варяг» применил комплекс противовоздушной обороны «Оса». Большие противолодочные корабли использовали зенитные ракеты комплекса «Кинжал», а эсминец «Быстрый» задействовал 30-мм шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630.

Всего в ходе учения было осуществлено до 15 ракетных пусков.

По данным объективного контроля мишени успешно поражены.

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