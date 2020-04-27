27.04.2020 (04:00)

Экипажи десантных катеров провели у острова Русский в Приморье тренировку по погрузке-выгрузке десанта на необорудованное побережье

Экипажи десантных катеров «Иван Карцов» и «Д-107» Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели совместное с подразделениями морской пехоты тактико-специальные занятия по погрузке и выгрузке десанта на необорудованное побережье.

В бухте Новик (остров Русский) десантные катера осуществили подход к берегу и совместно с подразделениями морской пехоты провели тренировку по погрузке, а затем и высадке личного состава и техники на необорудованное побережье способом на упор.

В тренировке было задействовано более 50 морских пехотинцев и 3 бронетранспортёра БТР-82А.

Сегодня же экипажи десантных катеров отработали задачи по ведению борьбы за живучесть на ходу и провели тренировку по оказанию помощи человеку, оказавшемуся за бортом.



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