27.04.2020 (03:30)

Газете Войск и сил на Северо-востоке России «Тихоокеанская вахта» исполнилось 74 года

Ветеранов и сотрудников газеты «Тихоокеанская вахта» с праздником поздравили командование Войск и сил на Северо-востоке России, подводных сил Тихоокеанского флота, руководители средств массой информации Камчатки.

В марте 1946 года началось формирование редакции, издательства и типографии, а 26 апреля уже вышел в свет первый номер газеты «Тихоокеанской вахты». Первыми её читателями стали моряки Камчатской военной флотилии. Сама редакция располагалась в то время в деревянном одноэтажном строении барачного типа, а типография занимала помещение бывшей конюшни. Отопление редакции было печное, и в типографии был штатный истопник.

В настоящее время «Тихоокеанская вахта» является самым восточным военным изданием Министерства обороны России и освещает повседневные будни и боевую подготовку воинских частей дислоцирующихся на полуострове Камчатка. Ее корреспонденты постоянно принимают участие во всех крупных учениях флота.

Газета «Тихоокеанская вахта» известна далеко за пределами Камчатки, а её подписчиками являются не только военнослужащие полуострова, но и ветераны Тихоокеанского флота, проживающие в других регионах страны.



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