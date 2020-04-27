27.04.2020 (06:00)
Расчеты гранатометов ЗВО уничтожили технику и живую силу условного противника в Подмосковье
В Московской области на полигоне «Алабино» с военнослужащими Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа прошли боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7.
Военнослужащие отработали поражение бронированной техники условного противника с помощью кумулятивных гранат. Гранатометчики вели огонь на расстоянии от 200 до 350 метров из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 по танкам условного противника находящихся на рельсовой платформе для отработки огня по движущимся целям.
В занятиях по боевой стрельбе приняло участие свыше 30 единиц вооружения. Ход занятий проконтролировал командир Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майор Евгений Никитин.