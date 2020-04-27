27.04.2020 (07:00)

Военнослужащие ЗВО провели пожарно-тактическое учение на аэродроме в Курской области

На базе истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцированного на территории Курской области, завершилось пожарно-тактическое учение штатных и нештатных пожарных подразделений по тушению пожаров.

По замыслу учения произошло возгорание лесной полосы в опасной близости от стоянки с авиационной техникой и складов с горюче-смазочными материалами. По тревоге был поднят личный состав пожарных подразделений аэродрома. Дежурная служба оперативно отработала взаимодействие с городскими пожарными службами, которые прибыли к месту тушения в течение 10 минут.

Локализация очага условного возгорания заняла не более 5 минут. На это было потрачено более 20 тонн воды, доставленной к месту тушения на пожарных автомобилях АЦ-6,0-40.

Перед практической частью учения, с военнослужащими был проведен инструктаж по требованиям пожарной безопасности с демонстрацией действий личного состава при проведении работ по эвакуации личного состава, тушению очагов пожара, а также принятию неотложных мер по спасению условно раненых, получивших различные степени ожогов.

В локализации очага возгорания принимали участие военнослужащие 4-х расчётов пожарно-спасательной части совместно с пожарными расчётами МЧС, всего более 50 человек и 4 единиц пожарной техники.

Мероприятие проводилось под руководством начальника службы пожарной безопасности управления материально-технического обеспечения объединения.



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