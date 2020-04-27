27.04.2020 (06:30)

Спецназ общевойсковой армии ЗВО отработал поиск и ликвидацию замаскированных объектов в Тамбовской области

В Тамбовской области военнослужащие групп специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа провели тактико-специальное учение по обнаружению и ликвидации замаскированных объектов условного противника.

В ходе учения военнослужащие отработали заброску в тыл «противника» на бронеавтомобилях «Тайфун» и «Тигр» с выполнением задач по обезвреживанию наблюдательных постов условного противника в районе учений. На основном этапе учения отряд спецназа обнаружил замаскированный командный пункт при помощи оптико-электронного комплекса «Ирония» и произвел захват замаскированных объектов «противника».

Также военнослужащие прошли огненно-штурмовую полосу препятствий, отработали захват «языка» и скрытно вывели диверсионную группу из тыла условного противника.

На учениях было выполнено около 150 тактических задач, а также привлечено более 80 единиц вооружения и военной техники. Для выполнения огневых задач группы спецназа широко применяли возможности навесного оборудования новых автоматов АК-12.



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