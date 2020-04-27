27.04.2020 (06:00)

Российские офицеры медицинского усиления и войск РХБЗ в режиме реального времени мониторят ситуацию с коронавирусной инфекцией в Сербии

С первого дня работы российского сводного отряда в Сербии организован оперативный штаб, куда стекается вся информация о деятельности группировки. Здесь российские офицеры медицинского усиления и войск РХБЗ в режиме реального времени мониторят ситуацию с коронавирусной инфекцией в Сербии. Взаимодействуя напрямую с сербским кризисным штабом, министерствами обороны и здравоохранения страны, офицеры штаба оперативно реагируют на все изменения обстановки, определяют объекты и выстраивают график работы специалистов РХБ защиты по обработке медучреждений в городах, где сложилась наиболее сложная ситуация. Также здесь принимаются решения по направлению врачебно-сестринских бригад, для помощи сербским врачам. Штаб сводного отряда не только аккумулирует всю информацию о результатах специальной обработки, но и организовывает и координирует работу всех военнослужащих на территории Сербии.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 30 объектов в городах Белград, Нови-Сад и Нови-Княжевац, Алексенац, Житковац и Кулина.

Четыре врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 22 пациентов, инфицированных Covid-19, в больницах городов Белград, Чуприя, Лесковац и Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Белград, Крушевац, Бор и Крагуевац.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 110 объектах в 23 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар, Прокупле, Лесковац, Вране, Власотинце, Заечар, Княжевац, Нови-Кнежевац, Алексенац, Житковац, Кулина), в т.ч. обработано: около 240 зданий и сооружений, общей площадью более 1,1 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 59, общей площадью около 410 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении полутысячи пациентов, инфицированных Covid-19.

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