26.04.2020 (21:34)

Экипажи военно-транспортной авиации вернулись в пункты дислокации после арктического десантирования

Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации, задействованные в проведении высотного десантирования подразделений Воздушно-десантных войск в Арктических широтах, вернулись в пункты постоянной дислокации.

Во время выполнения задач по десантированию каждый из экипажей преодолел более 10 тысяч километров.

Подразделения ВДВ, участвовавшие в Арктическом учении, также были доставлены в пункты дислокации самолетами военно-транспортной авиации.

Ранее три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили проведение десантирования подразделений Воздушно-десантных войск, в том числе и впервые с высоты 10 тысяч метров в Арктических широтах. Помимо этого, экипажи самолетов Ил-76 выполнил посадку на самом северном аэродроме страны на острове Земля Франца Иосифа.

В ходе подготовки к мероприятию экипажи отработали полеты на высоте 10 тысяч метров на соответствующих режимах, проанализировав поведение самолета, его управляемость, работу авиационной техники, силовых установок.



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