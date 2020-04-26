26.04.2020 (14:23)

Первая партия медоборудования поступила в строящийся военный госпиталь в Оренбурге

Первая партия медицинского оборудования поступила в строящийся военный госпиталь в Оренбурге.

В первую партию вошли модульная система для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ, электроэнцефалограф, комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ, другое оборудование. В ближайшее время ожидается поставка аппаратов ИВЛ, эндоскопии, эрентгеновских комплексов, а также мебели.

Строители за рекордно короткие сроки полностью подготовили каркас, установили все сэндвич-панели, устройство внутренних перегородок на втором этаже. Завершается строительство кровли.

Ранее сообщалось, что на стройке было увеличено количество строителей с 454 до 682 человек. Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю.

Многофункциональный медицинский центр будет иметь 60 койко-мест. Общая площадь составит более 6 тыс. квадратных метров.

Специализированную медицинскую помощь в новом многофункциональном центре смогут получить военнослужащие и военные пенсионеры, а при необходимости и гражданские лица.



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