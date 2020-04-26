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26.04.2020 (20:15)

Курсанты выпускного курса ВА РВСН завершили подготовку дипломных проектов

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого курсанты выпускного курса вышли на заключительный этап дипломного проектирования и начали подготовку к государственной итоговой аттестации.

Каждым выпускником была проделана огромная работа по выбору темы дипломного проектирования, ее анализу и написанию работы с конкретными предложениями по перспективным разработкам в интересах Ракетных войск стратегического назначения.

Дипломные проекты прошли согласование и рецензирование представителями государственных оборонных предприятий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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