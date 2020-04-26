26.04.2020 (19:52)
В гарнизонах Оренбургского объединения РВСН проходит акция «Окно Победы»
В гарнизонах Оренбургского объединения РВСН проходит акция «Окно Победы», приуроченная к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Каждый желающий может принять участие, распечатав портрет участника Великой Отечественной войны или труженика тыла и разместив фото на окнах своих домов.
Кроме того, жители украшают балконы и окна рисунками с победной тематикой, пишут на окнах слова благодарности ветеранам и труженикам тыла.