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26.04.2020 (19:52)

В гарнизонах Оренбургского объединения РВСН проходит акция «Окно Победы»

В гарнизонах Оренбургского объединения РВСН проходит акция «Окно Победы», приуроченная к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Каждый желающий может принять участие, распечатав портрет участника Великой Отечественной войны или труженика тыла и разместив фото на окнах своих домов.

Кроме того, жители украшают балконы и окна рисунками с победной тематикой, пишут на окнах слова благодарности ветеранам и труженикам тыла.

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