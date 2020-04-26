26.04.2020 (17:33)

Тральная группа Балтийского флота провела артиллерийские стрельбы

В рамках выполнения задач по предназначению в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе базовых тральщиков «Леонид Соболев» и «Александр Обухов» выполнила практические артиллерийские стрельбы.

В соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли условного противника.

Во время выхода в море экипажи базовых тральщиков провели комплекс артиллерийских стрельб по морской надводной цели. В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

После артиллерийских стрельб кораблями были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.

На предыдущем этапе выхода в море экипажи кораблей отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.



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